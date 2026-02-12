Lötschental im Wallis wegen Lawine vom Verkehr abgeschnitten

Bei Goppenstein im Wallis hat kurz vor Donnerstagmittag eine Lawine die Talstrasse verschüttet. Das Lötschental war damit vom Verkehr abgeschnitten. Auch der Betrieb des Autoverlads Lötschberg wurde eingestellt.

(Keystone-SDA) Die Meldung des Lawinenniedergangs bei der Galerie Rotloiwi sei um 11.40 Uhr eingegangen, hiess es bei der Kantonspolizei Wallis auf Anfrage von Keystone-SDA. Sie bestätigte damit eine Meldung des Newsportals watson.ch.

Rotloiwi ist die erste Galerie nach dem BLS Autoverlad Lötschberg in Richtung Tal. Der Betrieb des Autoverlads musste deshalb eingestellt werden, wie es auf der Webseite des BLS hiess.

Auch die Talstrasse ist in beide Richtungen nicht befahrbar. Ob Personen verletzt, oder anderweitige Schäden entstanden sind, konnte die Polizei am Donnerstagmittag noch nicht sagen. Am Nachmittag wollten die Behörden die betroffene Stelle räumen.