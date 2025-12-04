Löwenkater Jadoo beschnuppert neue Umgebung im Zoo Zürich

Keystone-SDA

Der Löwenkater Jadoo ist im Zoo Zürich angekommen. Bis er die Weibchen Xallu und Xolani treffen kann, muss er sich noch etwas gedulden. Gehört und gesehen hat er seine beiden Partnerinnen aber schon.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Mit dem Einzug des Löwenmännchen ist das Löwenrudel komplett, wie der Zoo Zürich am Donnerstag mitteilte. Im Moment erkundet der Kater den Lebensraum Panthera noch allein. Die Zusammenführung mit den beiden Löwinnen werde aber «zeitnah» stattfinden. Zusammen sollen sie künftig für Nachwuchs sorgen und zum Erhalt der Reservepopulation der stark bedrohten Asiatischen Löwen beitragen.

Jadoo war Anfang Oktober aus dem Tiergarten Nürnberg nach Zürich gereist. Nach einer vierwöchigen Quarantänezeit lebe er sich nun im Lebensraum Panthera ein, heisst es in der Mitteilung. Das Löwenmännchen wurde im September 2023 in Nürnberg geboren und ist mit zwei Jahren noch ein junges Tier. Auch die beiden Weibchen wurden 2023 geboren. Geschlechtsreif werden Asiatische Löwen frühestens mit drei Jahren.

Nur eine wildlebende Population

«Die weltweit einzige noch existierende wildlebende Population des Asiatischen Löwen lebt im indischen Gir-Nationalpark und den angrenzenden Gebieten. Der Bestand wird auf etwa 670 Tiere geschätzt. Auch wenn die Population aktuell als stabil gilt, reicht ein unvorhergesehenes Ereignis, um die Art an den Rand der Auslöschung zu drängen», wird Zoodirektor Severin Dressen zitiert.

Der Lebensraum der Tiere in der indischen Wildnis sei stark begrenzt. Eine Ausweitung der Schutzgebiete sei unter anderem aus politischen Gründen aktuell nicht möglich. Die Population könne somit kaum noch wachsen oder neue Areale besiedeln.