Lüftungsschaden in Berner Schwimmhalle bis Samstag behoben

Keystone-SDA

Die Schwimmhalle Neufeld steht der Öffentlichkeit voraussichtlich ab Samstag wieder zur Verfügung. Gemäss Fachpersonen haben die eisigen Temperaturen zu einem Schaden an der Lüftung geführt.

(Keystone-SDA) Daraufhin ist dort am Dienstag Frostschutzmittel ausgelaufen, wie es in einer Medienmitteilung der Stadt Bern am Donnerstag hiess. Am Freitag sollen demnach letzte Reperatur- und Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.

Am Dienstagabend hatten anwesende Badegäste die Schwimmhalle Neufeld vorsorglich verlassen müssen. Das Schwimmbad ist seither geschlossen. Schwimmerinnen und Schwimmer werden auf der Webseite des Berner Sportamts auf die Hallenbäder Weyermannshaus und Wyler verwiesen.