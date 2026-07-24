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Labor gibt Entwarnung wegen Fäkalbakterien im Rhein

Keystone-SDA

Das Interkantonale Labor hat am Freitag Entwarnung wegen der Fäkalbakterien im Rhein zwischen Feuerthalen und Flaach gegeben. Nachkontrollen hätten gezeigt, dass die Verunreinigung temporär war.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Wasserqualität ist wieder gut bis sehr gut, wie das Interkantonale Labor (IKL) am Freitag mitteilte. Proben vom 20. Juli hatten zuvor eine Verunreinigung nachgewiesen. Die Wasserqualität war nur noch akzeptabel.

Das IKL riet daraufhin zur Vorsicht beim Baden. So sollten sich Badende danach gründlich duschen und darauf achten, kein Wasser zu verschlucken. Wie es zur Verunreinigung kam, ist unklar.

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