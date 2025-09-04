Lady Gaga sagt Auftritt wegen Stimmproblemen kurzfristig ab

Keystone-SDA

Pop-Star Lady Gaga hat einen Auftritt im Miami wegen Stimmproblemen kurzfristig abgesagt. Ihr Arzt und ihr Stimmcoach hätten ihr dazu geraten, denn es habe ein "erhebliches Risiko" bestanden, ihre Stimmbänder durch einen Live-Auftritt zu beschädigen, teilte die Sängerin in einer Instagram-Story mit. Bei Proben am Vorabend und beim Warm-up kurz vor der Show sei ihre Stimme völlig strapaziert gewesen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Dies sei eine schwierige und quälende Entscheidung gewesen, aber die Angst vor bleibenden Schäden sei noch grösser, entschuldigte sich Lady Gaga bei ihren Fans.

Die Sängerin ist seit Juli im Rahmen ihrer «Mayhem Ball»-Tour unterwegs. In den nächsten Wochen und Monaten stehen Konzerte in Kanada, Europa, Australien und Japan an. Am 4. und 5. November soll der Star in Berlin auftreten.