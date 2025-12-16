Lage im Zürcher Asylwesen im Kanton Zürich entspannt sich leicht

Keystone-SDA

Die Lage im Asylwesen hat sich im Kanton Zürich ganz leicht entspannt. Sicherheitsdirektor Mario Fehr (parteilos) kündigte am Dienstag deshalb eine Senkung der Aufnahmequote an.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Aufnahmequote für die Gemeinden wird von aktuell 1,6 Prozent auf 1,5 Prozent gesenkt. «Mehr ist momentan nicht möglich», sagte Fehr. Es hänge alles davon ab, wie sich die Lage in der Ukraine entwickle.

Eine Aufnahmequote von 1,5 Prozent bedeutet, dass auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner 15 Geflüchtete kommen.