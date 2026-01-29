Landis+Gyr-CEO: Operative Leitung schon vollständig in USA

Nachdem sich Landis+Gyr auf die Regionen Amerika und Asien-Pazifik ausgerichtet. hat, ist die "operative Leitung" bereits mehrheitlich am Standort in Atlanta angesiedelt worden. Dies hat der CEO Peter Mainz am Mittwoch an einer Analystenkonferenz erklärt.

(Keystone-SDA) Er selber wohne derzeit in den USA, sagte Mainz. Zudem könnten vom US-Hauptquartier aus die Kunden deutlich besser betreut werden. Der Hauptsitz des Unternehmens solle aber in der Schweiz bleiben. Dadurch könnten die bestehenden Fähigkeiten in der Schweiz erhalten bleiben, sagte Mainz weiter.

Die Kotierung an der Schweizer Börse SIX stellte Mainz nicht infrage. Er begründete das Festhalten daran mit der bestehenden Basis an Aktionären. Diese sollen seinen Ausführungen nach auch in Zukunft am Wachstum des Unternehmens teilhaben und von der erwarteten «Wertsteigerung» profitieren können.