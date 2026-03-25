Landrat Nidwalden will nur eine zusätzliche Lerngruppe an HPS Stans

Keystone-SDA

Die HPS Stans soll ab dem neuen Schuljahr eine zusätzliche Lerngruppe führen können. Der Landrat sprach am Mittwoch die Mittel dafür und schickte den Antrag der Regierung für gleich zwei neue Lerngruppen bachab.

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(Keystone-SDA) Einstimmig folgten die Landratsmitglieder in der Schlussabstimmung dem Antrag der Finanzkommission (Fiko), die Erhöhung der Lohnsumme auf 375’000 Franken zu beschränken. Damit sei eine zusätzliche Lerngruppe möglich.

Der Regierungsrat hatte zusätzliche Gelder von 675’000 Franken beantragt. Dieser Vorschlag hatte in der Gegenüberstellung keine Chance: 52 Landratsmitglieder bevorzugten den Antrag der Fiko, deren sechs stimmten dem Regierungsantrag zu.

Vorgehen kritisiert

Gestossen hatte sich der Landrat weniger an der Substanz des Geschäfts, sondern am Vorgehen der Regierung. Die Lohnsumme während des Jahres und kurz nach dem Budgetprozess anpassen zu wollen, kam nicht gut an.

Eine zusätzliche Lerngruppe sei nötig, gleich auch Mittel für eine zweite sowie die Reduktion der Klassengrössen zu beantragen, gehe zu weit, sagte etwa Jvo Eicher (Mitte). Ähnlich klang es bei Toni Niederberger (SVP), der zwei zusätzliche Lerngruppen wegen des anhaltenden Fachkräftemangels auch als «unrealistisch» taxierte. Niederberger versprach, nicht als einziger, eine zweite zusätzliche Lerngruppe über den Budgetprozess. Auch die Ratslinke unterstützte den Fiko-Antrag grossmehrheitlich.

Unterstützung erhielt die Regierung von Klaus Waser (FDP). Er zeigte Verständnis dafür, dass die Planung für das kommende Schuljahr nicht früher möglich war. Definitive Zahlen würden teils erst im März vorliegen, wie er aus seiner Erfahrung als Mitglied der Schulkommission der HPS Stans wisse.

Regierung zeichnet düsteres Bild

In seinem Antrag hatte der Regierungsrat ein düsteres Bild gezeichnet. Die angemessene Beschulung im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes sei nicht mehr sichergestellt, sollte der Landrat die zusätzlichen Löhne von 675’000 Franken nicht genehmigen.

Die HPS erwartet auch im kommenden Schuljahr einen Zuwachs an Schülerinnen und Schülern. Mindestens zwölf sollen hinzukommen, maximal fünf Austritte seien zu erwarten. Unter dem Strich bleiben sieben zusätzliche Schulkinder.

Sonderschulbedarf nimmt zu

Überdies sei die auftragskonforme Betreuung, Förderung und Pflege der Kinder und Jugendlichen an der HPS bereits heute nicht ausreichend gewährleistet. Dies aufgrund der fehlenden personellen Ressourcen, was wiederum zu einer «erheblichen Mehrbelastung» des Personals führe. Wie es im Antrag der Regierung weiter hiess, gab es im aktuellen sowie im Schuljahr 2024/25 besonders viele Krankheitsausfälle.

Der Sonderschulbedarf nimmt seit Jahren zu. Gab es 2013/14 noch 51 Kinder und Jugendliche mit einer Sonderschulverfügung, sind es im laufenden Schuljahr deren 137.

Die HPS Stans besuchen derzeit 59 Schülerinnen und Schüler in neun Lerngruppen. Noch im Schuljahr 2017/18 waren es mit 29 weniger als halb so viele Kinder.