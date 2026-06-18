Landwirt verunglückt in Dagmersellen LU tödlich

Keystone-SDA

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Ein Landwirt ist am Dienstag in Dagmersellen LU mit einem Zweiachsmäher in steilem Gelände verunglückt. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er am Mittwoch im Spital verstarb.

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(Keystone-SDA) Wieso das Fahrzeug, an das ein Bandrechen gekoppelt war, ausser Kontrolle geriet, war am Donnerstag noch unklar, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Der Zweiachsmäher rollte den Hang hinunter und kam auf einer Strasse auf der Seite liegend zum Stillstand.

Der Mann wurde beim Unfall aus der Kabine geschleudert. Er wurde von einem Rettungshelikopter ins Spital gebracht, wo er am Mittwoch verstarb.