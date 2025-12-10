Landwirtschaftliches Fahrzeug kollidiert in Oberösch mit Lastwagen

Keystone-SDA

Zwei Personen, die in Oberösch BE mit einem Landwirtschaftsfahrzeug unterwegs waren, sind am Mittwochmittag bei einem Unfall verletzt worden. Sie wurden mit je einer Ambulanz ins Spital gebracht.

(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Bern fuhr das landwirtschaftliche Gefährt von einer Nebenstrasse auf die Bern-Zürich-Strasse. Dabei kollidierte es auf der Kreuzung mit einem Lastwagen.

Warum es zum Unfall kam, war am Mittwochabend noch nicht geklärt. Die Strasse war auf dem betroffenen Abschnitt nach Angaben der Kantonspolizei drei Stunden lang gesperrt. An den Unfallort rückten auch verschiedene Feuerwehrkorps aus, um unter anderem auslaufende Flüssigkeit zu binden.