Lange Wartezeiten am Flughafen Zürich vermeiden

Keystone-SDA

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Während den Sommerferien sind Wartezeiten am Flughafen in Zürich garantiert. Diese können jedoch mit einigen Tricks verkürzt werden. Der Flughafen Zürich gibt ein paar Tipps für einen entspannten Ferienbeginn.

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(Keystone-SDA) Stress statt entspanntes Ferienfeeling kann während der Sommerzeit schnell am Flughafen Zürich entstehen. Mehr als 110’000 Passagiere erwartet der Flughafen an Spitzentagen regelmässig. Da sind Wartezeiten für die Reisenden, die möglichst rasch ins Ferienparadies – zum Beispiel nach Palma de Mallorca oder rund ums Mittelmeer – wollen, vorprogrammiert, wie der Flughafen Zürich mitteilte.

Das A und O eines entspannten Starts in die Ferien ist laut des Flughafens eine gute Vorbereitung. Er empfiehlt, wo immer möglich die automatisierten Services zu nutzen. Es gibt aber noch zusätzliche Tipps, die Zeit sparen und die Geduld der Reisenden nicht all zu stark auf die Probe stellen.

Nicht alles darf in den Koffer

Vor dem Flug sollten sich die Passagiere informieren, was in den Koffer darf. Nur im Handgepäck sind beispielsweise Batterien, Powerbanks und E-Zigaretten erlaubt. Überhaupt nicht ins Gepäck gehören Brennpaste, Wunderkerzen, Feuerwerk, Farben, Säuren sowie giftige oder ätzende Stoffe.

Rechtzeitig am Flughafen sein

Wie lange die aktuellen Wartezeiten für das Check-in, die Sicherheitskontrolle und die Passkontrolle sind, können die Reisenden über die Flughafen-Website herausfinden. Ersichtlich sind dort auch die Einfindungszeiten für die jeweiligen Flüge. Bereits vor der Anreise zum Flughafen können Passagiere bei den meisten Fluggesellschaften online einchecken. Das geht auch schon am Vorabend. Am Flughafen öffnen die Check-in-Schalter frühestens um 4 Uhr.

Koffer selbständig abgeben

Personen, die bereits online eingecheckt und ihre Bordkarte haben, können ihr Reisegepäck selbständig an den Self-Bag-Drop-Automaten abgeben. Dort können sie ihre Gepäcketikette mittels Bordkartenscan ausdrucken. Anschliessen kann das Gepäck am entsprechenden Schalter der Airlines direkt am Self Bag Drop aufgegeben werden. Allerdings bieten nicht alle Airlines diesen Service an.

Zügig durch die Sicherheitskontrolle

Neu dürfen Passagiere, die vom Flughafen Zürich abfliegen, Flüssigkeitsbehälter bis zu einem Fassungsvermögen von zwei Litern im Handgepäck mitführen. Ausgeschlossen sind doppelwandige Flaschen, wie Thermosflaschen, da diese von den Geräten nicht kontrolliert werden können. Trotzdem sollten die Passagiere genügend Zeit für die Sicherheitskontrolle einplanen. Zu beachten gilt, dass bei der Rückreise von anderen Flughäfen die jeweiligen Bestimmungen gelten.

Längere Wartezeiten an der Grenzkontrolle

Mit dem neuen Einreise- und Ausreisesystem der EU verändern sich an den Schengen-Aussengrenzen die Einreisebestimmungen. Bei Reisenden aus Staaten ausserhalb der EU und des Schengen-Raums werden bei der ersten Einreise die biometrischen Daten erfasst und registriert. Dadurch kann es bei hohem Passagieraufkommen zu längeren Wartezeiten kommen. Schweizer Staatsangehörige sowie Bürgerinnen und Bürger der EU- und EFTA-Staaten können bei der Ein- und Ausreise die Wartezeiten an der Passkontrolle verkürzen, indem sie die e-Gates nutzen.