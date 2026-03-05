Langenthal unterstützt Design Preis Schweiz

Keystone-SDA

Der Design Preis Schweiz wird weiterhin in Langenthal vergeben.Die Stadt unterstützt den Wettbewerb in den kommenden Jahren mit jährlich 30'000 Franken.

(Keystone-SDA) Der Beitrag gilt für die Jahre 2026 bis 2029, wie die Stadt am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt. Sie hat mit dem Verein Design Preis Schweiz eine Vereinbarung abgeschlossen. Finanziert wird die Unterstützung aus dem Fonds «Gewinnausschüttungen Anzeiger Oberaargau AG «.

Der Preis wird seit 1991 in Langenthal vergeben. Die nächste Auszeichnung findet am 5. und 6. November 2027 statt, wie es weiter hiess.