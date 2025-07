Langenthaler Gemeinderat gegen Schliessung der Geburtenabteilung

Keystone-SDA

Der Langenthaler Gemeinderat hat sich am Donnerstag gegen die Schliessung der Geburtenabteilung am Spital ausgesprochen. Er will sich im Rahmen seiner Möglichkeiten für den Erhalt der Abteilung oder zumindest ein möglichst gleichwertiges Angebot vor Ort einsetzen.

(Keystone-SDA) Eine Schliessung der Geburtenabteilung würde die Wege für werdende Eltern verlängern und die damit verbundenen Risiken erhöhen, schreibt die Stadtregierung in einer Mitteilung.

«Eine Geburtenabteilung arbeitet aufgrund der geltenden Tarifierungsregeln häufig defizitär – nicht nur in Langenthal», heisst es in der Mitteilung. Sie sei jedoch ein wichtiger Bestandteil des umfassenden Leistungsangebots eines regionalen Spitalzentrums und sorge zudem für eine enge Verbundenheit der Bevölkerung mit ihrem Spital.

Auch den drohenden Abbau qualifizierter Arbeitsplätze in der Region betrachtet der Gemeinderat kritisch. Eine Schliessung der Geburtenabteilung sei für den Gemeinderat nicht akzeptabel. Insbesondere fehle eine Gesamtstrategie der Spitäler für die Versorgungsregion.

Geburten nur noch in Burgdorf

Am Dienstag gaben die Spitalgruppe SRO und die Spital Emmental AG bekannt, die Geburten am Standort Burgdorf zu konzentrieren. Die Restrukturierung erfolge vor dem Hintergrund des Vier-Regionen-Modells, das der Kanton in der Gesundheitsversorgung anstrebe.

Viele Spitäler stehen finanziell unter Druck. Stichworte dazu sind mangelnde tarifliche Abgeltungen, Fachkräftemangel oder anstehende Investitionen. Der Kanton spannte einen Rettungsschirm für Spitäler auf. Auch das Spital Langenthal musste sich vom Kanton unter die Arme greifen lassen.

Parallel zur Umstrukturierung kündigten die Spitalgruppen ein integriertes Projekt namens «Schwangerschaftsweg» an. In dessen Zentrum sollen Hebammen als zentrale Bezugspersonen für die Begleitung von Schwangeren stehen.