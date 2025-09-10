The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Langjähriger Direktor des Kunstmuseums Appenzell gestorben

Keystone-SDA

Der langjährige Direktor der Heinrich Gebert Kulturstiftung Appenzell, Roland Scotti, ist am 31. August mit 68 Jahren gestorben. Dies teilte das Kunstmuseum Appenzell am Mittwoch mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Scotti leitete die Kulturstiftung mit dem Kunstmuseum und der Kunsthalle Appenzell von 2006 bis zu seiner Pensionierung 2022. Er habe die Appenzeller Kunstlandschaft mitgeprägt und mit unermüdlichem Einsatz für die Kunst und Kultur weit über die Region hinaus gewirkt, heisst es in der Würdigung.

Unter seiner Leitung sei aus dem ehemaligen Liner-Museum ein offenes Haus für Kunst und Musik geworden. In grossen Ausstellungen habe er lokale Kunstschaffende gefördert, aber auch international bekannte Künstlerinnen und Künstler wie Robert Frank oder Miriam Cahn nach Appenzell gebracht.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft