Langjähriger Direktor des Kunstmuseums Appenzell gestorben
Der langjährige Direktor der Heinrich Gebert Kulturstiftung Appenzell, Roland Scotti, ist am 31. August mit 68 Jahren gestorben. Dies teilte das Kunstmuseum Appenzell am Mittwoch mit.
(Keystone-SDA) Scotti leitete die Kulturstiftung mit dem Kunstmuseum und der Kunsthalle Appenzell von 2006 bis zu seiner Pensionierung 2022. Er habe die Appenzeller Kunstlandschaft mitgeprägt und mit unermüdlichem Einsatz für die Kunst und Kultur weit über die Region hinaus gewirkt, heisst es in der Würdigung.
Unter seiner Leitung sei aus dem ehemaligen Liner-Museum ein offenes Haus für Kunst und Musik geworden. In grossen Ausstellungen habe er lokale Kunstschaffende gefördert, aber auch international bekannte Künstlerinnen und Künstler wie Robert Frank oder Miriam Cahn nach Appenzell gebracht.