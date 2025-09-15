Langnau sistiert Umbauprojekt eines Verwaltungsgebäudes

Keystone-SDA

Die Emmentaler Gemeinde hat das Umbauprojekt für ein Verwaltungsgebäude an der Alleestrasse gestoppt. Grund dafür sind Mehrkosten, die bei der vertieften Projektplanung zum Vorschein kamen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Im Juni vergangenen Jahres hatte der Grosse Gemeinderat einen Kredit von 1,15 Millionen Franken für den Um- und Ausbau des Verwaltungsgebäudes bewilligt. Das Gebäude wird vom Sozialdienst und der Bauverwaltung gemeinsam genutzt.

Projektiert wurde eine neue Raumaufteilung im ersten Obergeschoss sowie die Umnutzung des Dachstocks für zusätzliche Arbeitsplätze, wie die Gemeinde in einer Mitteilung vom Montag schreibt.

Nun zeigte sich bei vertiefter Betrachtung, dass die Kosten für den Um- und Ausbau deutlich höher ausfallen. Grund für die Kostensteigerung sind vor allem zusätzliche Aufwände für die Asbestsanierung. Gegenüber dem Vorprojekt würde das Projekt nun rund 1,7 Millionen Franken kosten.

Der Gemeinderat hat daher beschlossen, das Projekt zu sistieren, wie er in der Mitteilung schreibt. Ein nachhaltiges Kosten- und Nutzenverhältnis sei so nicht mehr gegeben. Dazu komme, dass der Platzbedarf nur kurz- oder mittelfristig gedeckt werden könnte und zu einem späteren Zeitpunkt weitere Investitionen in das Gebäude nötig würden.

Nun prüft die Gemeinde Alternativen, so dass anderweitig Platz für die Bauverwaltung gefunden wird und das Gebäude an der Alleestrasse vollumfänglich dem Sozialdienst zur Verfügung gestellt werden kann.