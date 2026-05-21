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Lastwagen kippt in Sisikon UR von Strasse in Waldstück

Keystone-SDA

Ein Lastwagen mit Anhänger ist am Mittwoch in Sisikon in einer Kurve von einer Waldstrasse abgekommen und in den Wald gekippt. Dabei verletzte sich der Fahrer erheblich.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Uri wurde kurz nach 8.30 Uhr über den Unfall informiert. Der 58-jährige Mann war mit seinem Gefährt von der Tellsplatte herkommend auf einer Waldstrasse in Richtung Unteraxen verunfallt, wie die Polizei am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Der Rettungsdienst Uri brachte ihn ins Urner Kantonsspital.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken.

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