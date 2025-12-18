Lastwagen mit heissgelaufenem Rad löst Alarm vor Gotthardtunnel aus

Keystone-SDA

Ein Lastwagen mit einem heissgelaufenen Rad ist vor der Einfahrt in den Gotthardstrassentunnel in Göschenen UR gestoppt worden. Das Sattelmotorfahrzeug aus Litauen hatte am Mittwoch um 8 Uhr beim Durchfahren des Thermoportals einen Alarm ausgelöst.

(Keystone-SDA) Die Schadenwehr Gotthard habe den Lastwagen darauf kontrolliert, teilte die Kantonspolizei Uri am Donnerstag mit. Sie habe festgestellt, dass ein nicht ordnungsgemäss befestigtes Rad stark erhitzt gewesen sei.

Die detaillierte Kontrolle hat gemäss Mitteilung ergeben, dass an dem überhitzten Rad eine Radmutter fehlte und weitere Muttern stark gelockert waren. Die Radbefestigung, die Felge und die Radnarbe waren zudem deformiert und beschädigt.

Der Chauffeur wurde angezeigt. Die Weiterfahrt wurde ihm bis zur fachgerechten Behebung der Mängel untersagt, wie die Polizei weiter mitteilte.

Das Bundesamt für Strassen Astra hatte zunächst 2013 auf der Südseite des Gotthardtunnels in Airolo TI und Ende 2015 auch in Göschenen ein Thermoportal installiert. Dieses misst mit Hilfe einer Infrarotkamera die Temperaturen der Fahrzeugteile. Ziel ist es, Brände in dem 17 Kilometer langen Tunnel zu verhindern.