Lastwagen prallt im Kanton Freiburg in Signalisationsfahrzeug

Keystone-SDA

Auf der Autobahn A12 ist am Montag zwischen Rossens und Bulle ein Lastwagen aus noch ungeklärten Gründen gegen ein Signalisationsfahrzeug geprallt. Der Lastwagenfahrer musste verletzt ins Spital gebracht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr auf der Höhe von Avry-devant Pont, wie die Freiburger Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Sie hat Ermittlungen zur Klärung des Unfalls aufgenommen.

Die Autobahn musste für die Unfallarbeiten etwas mehr als fünf Stunden gesperrt werden.

