Lastwagen prallt im Kanton Freiburg in Signalisationsfahrzeug

Keystone-SDA

Auf der Autobahn A12 ist am Montag zwischen Rossens und Bulle ein Lastwagen aus noch ungeklärten Gründen gegen ein Signalisationsfahrzeug geprallt. Der Lastwagenfahrer musste verletzt ins Spital gebracht werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr auf der Höhe von Avry-devant Pont, wie die Freiburger Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Sie hat Ermittlungen zur Klärung des Unfalls aufgenommen.

Die Autobahn musste für die Unfallarbeiten etwas mehr als fünf Stunden gesperrt werden.