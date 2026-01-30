The Swiss voice in the world since 1935
Lastwagenanhänger brennt am Autobahnzoll in Kreuzlingen TG

Keystone-SDA

Am Freitagmorgen hat am Zoll in Kreuzlingen TG der Anhänger eines Lastwagens gebrannt. Verletzt wurde niemand, es entstand geringer Sachschaden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Anhänger stand auf dem Parkplatz der Zollanlage und war mit Elektroschrott beladen, schrieb die Kantonspolizei Thurgau am Freitag in einer Mitteilung. Die Feuerwehr Kreuzlingen löschte den Brand.

Ein Mitarbeiter des Thurgauer Amts für Umwelt begleitete die Löscharbeiten, ordnete aber keine Massnahmen an.

