Lastwagenchauffeur fährt in Uetikon am See in einen Baum

Keystone-SDA

Ein 55-jähriger Mann ist am Mittwochmorgen mit einem Lastwagen in Uetikon am See in einen Baum gefahren. Ein Rettungshelikopter musste ihn ins Spital fliegen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann fuhr auf der Bergstrasse talwärts. Bei der Einmündung in die Dollikerstrasse fuhr er ohne anzuhalten geradeaus über beide Fahrstreifen, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. Anschliessend kollidierte er mit dem Baum.

Beim Unfall, der sich nach 8.30 Uhr ereignete, zog sich der Chauffeur unbestimmte Verletzungen zu. Die Kantonspolizei Zürich untersucht zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Unfallursache. Dabei wird geprüft, ob der Lenker ein medizinisches Problem hatte oder eine technische Ursache am Fahrzeug vorlag.