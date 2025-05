Lastwagenfahrer steht in Mels SG nach Tod von Kind vor Gericht

Keystone-SDA

Ein 57-Jähriger hat am Mittwoch am Kreisgericht in Mels SG keine Erklärung dafür gehabt, wie es 2023 in Sargans zu einem Unfall mit einem Kind kam. Bei diesem überrollte der Mann gemäss Anklageschrift beim Abbiegen mit seinem Lastwagen einen Knaben. Das Kind starb.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Als ich losgefahren bin, habe ich mich versichert, dass niemand kommt, und ich habe niemanden gesehen», sagte der Chauffeur am Mittwoch vor dem Gericht. Er habe sich mehrmals mit Blicken im Spiegel versichert, dass sich keine Personen auf dem Trottoir befänden. Wie es zum Unfall kam, könne er sich nicht erklären.

Der heute 57-jährige Lastwagenchauffeur aus Deutschland muss sich wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten, wie der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft zu entnehmen ist. In dieser steht, der Mann sei im Dezember 2023 in Sargans mit seinem Lastwagen rechts über ein Trottoir in eine Strasse abgebogen. Dabei überrollte er mit seinem Fahrzeug ein 6-jähriges Kind, welches mit einem Trottinett auf dem Trottoir unterwegs war.