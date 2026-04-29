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Lastwagenfahrer von eigenem Fahrzeug überrollt und schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Lastwagenfahrer ist am Mittwoch in Zimikon (Volketswil) vom eigenen Fahrzeug überrollt und schwer verletzt worden. Er wurde ins Spital gebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 52-jährige Lastwagenchauffeur war gegen 15.30 Uhr auf einem Firmengelände im Industriegebiet in Zimikon mit Lieferarbeiten beschäftigt, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Als sich der Mann ausserhalb des Fahrzeugs befand, wurde er vom Anhängerzug überrollt und erlitt schwere Beinverletzungen. Warum sich der Anhängerzug gelöst hatte, war zunächst unklar.

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