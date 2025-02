Lausanner Forschungsteam entwickelt formveränderlichen Roboter

Keystone-SDA

Ein Schweizer Forschungsteam hat einen neuen Roboter entwickelt, der seine Form verändern kann. Er kann wie ein Fahrzeug fahren, wie ein Boot schwimmen oder sich in eine Kugel verwandeln und herumrollen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Forscherinnen und Forscher der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne (EPFL) sehen zahlreiche potenzielle Anwendungen für ihren Roboter mit den Namen «Goat» (Good on all terrain), wie die Hochschule am Donnerstag mitteilte. Das Spektrum reicht von Umweltüberwachungen über den Katastrophenschutz bis hin zur Einsätzen im Weltraum.

«Anstatt beispielsweise um ein Hindernis wie einen Bach herumzufahren, kann Goat direkt hindurchschwimmen. Wenn das Gelände hügelig ist, kann er passiv als Kugel bergab rollen, um Zeit und Energie zu sparen, und dann aktiv als Rover fahren, wenn das Rollen nicht mehr vorteilhaft ist», wurde die Entwicklerin Josie Hughes in der Mitteilung zitiert.

Von mehreren Tieren inspiriert

Die Inspiration für ihren Roboter holten die Forschenden gleich bei mehreren Tieren. Darunter Spinnen, Kängurus, Kakerlaken und Oktopusse, wie es von der EPFL hiess.

Der Roboter bestehe aus günstigen Materialien, darunter zwei sich kreuzende elastische Glasfaserstäbe und vier motorisierte, felgenlose Räder.

Seine Form verändert er, indem er seinen Rahmen mit zwei Kabeln zusammenzieht. Der Akku, der Bordcomputer und die Sensoren befinden sich im Zentrum des Rahmens. Ist der Roboter im Kugelmodus, sind diese Teile laut der EPFL gut geschützt.

Der Fachwelt stellten die Forschenden den Roboter am Mittwochabend in der Fachzeitschrift «Science Robotics» vor.