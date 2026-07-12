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Laut einer Studie lohnt sich der Neubau eines AKWs für die Schweiz

Kernkraftwerk
In der Schweiz gibt es derzeit fünf Kernkraftwerke, darunter dieses hier in Leibstadt im Kanton Aargau. Keystone-SDA

Ein neues Atomkraftwerk würde der Schweizer Wirtschaft jährlich 1,6 Milliarden Franken einbringen und über 2900 Arbeitsplätze schaffen. Das zeigt eine Analyse des Wirtschaftsforschungsinstituts Bak Economics im Auftrag von Economiesuisse.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei einer Betriebsdauer von 60 Jahren bezifferten die Autoren der am Sonntag publizierten Studie den jährlichen Wertschöpfungseffekt auf rund 1,6 Milliarden Franken. Die Berechnungen basierten auf einem Szenario mit einem neuen Kernkraftwerk vom Typ EPR, das im Jahr 2050 in Betrieb ginge.

Die Bauphase würde laut Analyse eine inländische Wertschöpfung von 7,4 Milliarden Franken generieren. Dies entspreche rund 51 Prozent der gesamten Baukosten. Die Analyse bezifferte auch eine höhere Versorgungssicherheit im Wert von 520 Millionen Franken jährlich.

Die direkten Steuern für Bund, Kantone und Gemeinden beliefen sich auf rund 95 Millionen Franken pro Jahr. Der Studie zufolge generiert jeder eingesetzte Förderfranken einen Netto-BIP-Effekt von 1.50 Franken sowie 15 Rappen Steuerertrag.

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