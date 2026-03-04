Leavitt: Amerikaner stehen hinter Trumps Kriegsentscheidung

Keystone-SDA

Die US-Bevölkerung steht nach Ansicht der Regierung hinter der Entscheidung zum Krieg gegen den Iran. "Ich glaube, das tut sie", sagte Regierungssprecherin Karoline Leavitt auf eine entsprechende Frage.

(Keystone-SDA) «Der Präsident weiss, dass das Land klug genug ist, um hinter die vielen falschen Schlagzeilen zu blicken», so Leavitt. Sie spielte damit auf Medienberichte an, die die Rechtmässigkeit des Angriffes auf den Iran infrage stellen.

Eine Umfrage im Auftrag von CNN hatte zuvor ergeben, dass 59 Prozent der Amerikaner die ursprüngliche Entscheidung, den Iran anzugreifen, ablehnen. 41 Prozent befürworten sie. Für die repräsentative Umfrage befragte SSRS im Auftrag von CNN 1.004 US-Amerikaner. Die Befragung fand Samstag und Sonntag statt.