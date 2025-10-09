Lebenswerkpreis der Europäischen Filmakademie für Liv Ullmann

Keystone-SDA

Die norwegische Schauspielerin und Regisseurin Liv Ullmann wird im Rahmen der 38. Europäischen Filmpreise mit dem Lebenswerkpreis ausgezeichnet. Die Gala findet am 17. Januar statt.

(Keystone-SDA) Die dann 87-jährige Liv Ullmann wird für ihre Leistungen als Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin gewürdigt, teilte die 5400 Mitglieder repräsentierende Akademie mit. «Liv Ullmann hat unser Verständnis des europäischen Films mitgeprägt», zollte man der Geehrten Respekt.

Bekannt wurde Ullmann vor allem mit ihren Rollen in den Filmen des schwedischen Regiegenies Ingmar Bergman, etwa mit «Persona», «Szenen einer Ehe» oder «Herbstsonate».

Ab den 1990ern wurde Ullmann aber auch selbst als Regisseurin tätig und veröffentlichte 1992 ihr Debüt «Sofie». Zu den erfolgreichsten Produktionen mit Ullmann im Regiesessel zählt etwa «Fräulein Julie» (2014) mit Colin Farrell und Jessica Chastain.