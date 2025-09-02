Leblose Frau im Bodensee bei Rorschach gibt Rätsel auf

Eine 42-jährige Nigerianerin ist letzte Woche am Mittwochabend beim Segelhafen Rorschach leblos im See aufgefunden worden. Die Umstände sind bisher noch unklar und werden weiter abgeklärt.

(Keystone-SDA) Die Frau sei nicht in der Region wohnhaft, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Dienstag mit. Nach den bisherigen Erkenntnissen könnte sich die Frau am letzten Mittwoch in der Nähe des Würth-Gebäudes und des Bahnhofs aufgehalten haben.

Vermutlich habe sie ihre Plastiktasche zwischen zwei Baustämmen auf einer Wiese westlich des Würth-Gebäudes deponiert und sei danach schwimmen gegangen, heisst es in der Mitteilung. Sie trug schwarz-gelbe Schwimmflossen sowie eine schwarze Taucherbrille.