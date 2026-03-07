Leere Nebelmösergranate in Glarus aufgefunden

Keystone-SDA

In Glarus ist am Samstagnachmittag im Flussbett der Linth eine leere Nebelmörsergranate aufgefunden worden. Einsatzkräfte der Kantonspolizei Glarus nahmen die ungefährliche Hülle zur fachgerechten Entsorgung mit.

(Keystone-SDA) Am frühen Samstagnachmittag habe sich eine Privatperson bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass in der Linth in Glarus auf Höhe Holenstein ein Sprengkörper liege, teilte die Polizei weiter mit.

Die ausgerückten Einsatzkräfte der Kantonspolizei Glarus hätten den Gegenstand gesichert und die Meldestelle für Blindgänger über den Fund informiert. Abklärungen ergaben schliesslich, dass es sich beim vermeintlichen Sprengkörper um eine leere Nebelmörsergranate handelte.