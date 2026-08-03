Legionellen-Ausbruch in Basel: 26 Erkrankungen und ein Todesopfer

Keystone-SDA

Teilen

Infolge eines Legionellenausbruchs sind in Basel in den letzten zwei Wochen 26 Menschen erkrankt, davon ist eine Person verstorben. Der wahrscheinlichste Ausbruchsherd sei stillgelegt, teilte das Gesundheitsdepartement am Montag mit.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Behörden legten nach eigenen Angaben am Freitag einen Kühlturm auf einem Dach im Kleinbasel still, der mit Legionellen kontaminiert war. Das Kantonslabor untersuchte auch neun weitere Kühltürme von Kälte- und lüftungstechnischen Anlagen, wie Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (Mitte) vor den Medien sagte.

Von den 26 Erkrankten mussten 25 hospitalisiert werden. Aktuell befinden sich noch neun in stationärer Behandlung. Sieben Menschen werden auf die Intensivstation behandelt.