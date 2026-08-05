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Legionellen in Basel: Staatsanwaltschaft eröffnet Strafverfahren

Keystone-SDA

Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt hat im Zusammenhang mit dem Legionellen-Ausbruch ein Strafverfahren wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung eröffnet. Das teilte sie am Mittwochabend mit. Eine Person war an den Folgen der Infektion verstorben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Staatsanwaltschaft hat von Amtes wegen und aufgrund der bisher vorliegenden Informationen das Verfahren eröffnet, wie es hiess. Die Kriminalpolizei habe entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund des laufenden Verfahrens könnten derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

In den vergangenen zwei Wochen infizierten sich insgesamt 28 Menschen in Basel mit Legionellen. Derzeit befinden sich nach Angaben des Gesundheitsdepartements noch sechs Personen im Spital. Die Behörden identifizierten den möglichen Infektionsherd, einen Nasskühlturm auf dem Dach des Manor-Hauptsitzes im Kleinbasel, und stellten diesen am Freitag ab.

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