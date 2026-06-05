Lehrerberuf scheint in Graubünden gefragt

Keystone-SDA

Grosser Andrang an der PH Graubünden: Die Zahl der Anmeldungen für ein Lehrberufs-Studium ist um 19 Prozent auf 234 gestiegen. Wegen der hohen Studierendenzahlen mietet die Hochschule nun neue Räume an.

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(Keystone-SDA) Der Zuwachs bei den Anmeldungen verteilt sich auf verschiedene Studiengänge, wie die Pädagogische Hochschule Graubünden (PHGR) am Freitag mitteilte. Den grössten Anstieg verzeichnete der Studiengang Primarschule mit 163 neuen Anmeldungen gegenüber 132 im Vorjahr.

Rektor Reto Givel wertete die Entwicklung als positiv für die Bündner Volksschule und den Hochschulstandort. Der Bedarf an gut qualifizierten Lehrpersonen sei weiterhin hoch, auch wenn sich der Mangel an den Schulen heute nicht mehr so prekär gestalte.

Anstieg bei Primar- und Kindergartenstufe

Innerhalb des Studiengangs Primarschule entschieden sich 23 Personen für das Teilzeit-Modell, im Vorjahr waren es 16. Im Studiengang für die Kindergarten- und Primarstufe (1. bis 2. Klasse) gingen 43 Anmeldungen ein, nach 36 im Vorjahr.

Die Anmeldungen für die Master-Studiengänge der Sekundarstufe I blieben mit 28 Personen auf dem Niveau des Vorjahres. Nicht in der Gesamtzahl von 234 Anmeldungen enthalten sind zwei Kooperations-Masterstudiengänge. Für den Master in Schulischer Heilpädagogik meldeten sich 18 Personen an (Vorjahr 34). Für den Masterstudiengang Sekundarstufe I für Primarlehrpersonen lagen bislang 10 Anmeldungen vor.

Räumliche Engpässe als Folge

Die steigenden Studierendenzahlen führen zu räumlichen Herausforderungen, wie die PHGR weiter schrieb. Bereits vor drei Jahren richtete die Hochschule Lernräume am Churer Postplatz ein. Im laufenden Studienjahr funktionierte sie zudem ihre Aula zu einem offenen Lernraum um.

Zum kommenden Semesterstart mietet die PHGR am Postplatz zusätzliche Räumlichkeiten an, um Arbeitsplätze für Forschung und Entwicklung zu schaffen.