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Leichenfund in Büren SO führt zu Polizeieinsatz

Keystone-SDA

Ein Leichenfund hat am vergangenen Samstag zu einem Polizeieinsatz in der Gemeinde Büren SO geführt. Dies bestätigte die Solothurner Staatsanwaltschaft am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Behörde prüft standardmässig eine strafbare Fremdeinwirkung, wie eine Sprecherin auf Anfrage erklärte. Eine solche stehe derzeit aber nicht im Vordergrund. Die Ermittlungen seien im Gange.

Das Onlineportal «20 Minuten» hatte bereits am Mittwochabend über den Vorfall berichtet und sich unter anderem auf Aussagen von Anwohnenden bezogen.

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