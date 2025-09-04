The Swiss voice in the world since 1935
Leicht höhere Arbeitslosenquote im Kanton Baselland im August

Keystone-SDA

Die Arbeitslosenquote im Kanton Basel-Landschaft hat im August 2,7 Prozent betragen. Das sind 0,1 Prozentpunkte mehr als im Vormonat. In Basel-Stadt blieb die Quote unverändert bei 4,3 Prozent. Die gesamtschweizerische Quote für August liegt bei 2,8 Prozent.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Dies geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) hervor. In Basel-Stadt waren 4430 Menschen als arbeitslos registriert. Das sind 12 mehr als im Vormonat. Im Baselbiet waren es 4045 und somit 121 mehr als im Juli.

Im Stadtkanton waren im August 6616 Menschen auf Stellensuche, im Baselbiet 6322. Das sind 75 beziehungsweise 7 weniger als im Vormonat.

Die Zahl der offenen Stellen sank in Basel-Stadt um 165 auf 1107. Im Kanton Baselland stieg sie um 36 auf 1255.

