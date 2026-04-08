Leicht weniger Arbeitslose in beiden Basel im März

Keystone-SDA

Im Kanton Basel-Landschaft hat die Arbeitslosenquote im März im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 3,1 Prozent abgenommen. In Basel-Stadt blieb sie unverändert bei 4,7 Prozent

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(Keystone-SDA) Die Zahl aus dem Baselbiet entspricht jener des Landesdurchschnitts. Die Arbeitslosenquote in der Schweiz lag im März bei 3,1 Prozent, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Statistik des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) hervorgeht.

Im Kanton Basel-Stadt waren 4839 Personen als arbeitslos gemeldet. Das sind 36 weniger als im Februar. Das Baselbiet verzeichnete im März 4633 Arbeitslose, also 103 weniger als im Monat zuvor.

Im Stadtkanton befanden sich 7356 Menschen auf Stellensuche. Das sind 164 mehr als im Februar. Im Baselbiet suchten 7097 Personen eine Stelle (+67). Basel-Stadt verzeichnete 2026 offene Stellen (+290), im Baselbiet 1701 (+203).