Leichtathletin Sarah Atcho-Jaquier wird Mutter

Keystone-SDA

Die Schweizer Sprinterin Sarah Atcho-Jaquier wird im Sommer Mutter. "Ich kann nicht glauben, dass ich dies schreibe, aber unser wunderbares Wunder kommt im Sommer 2025", schrieb die 29-Jährige auf der Plattform Instagram.

(Keystone-SDA) Die dreifache Olympia-Teilnehmerin aus der Westschweiz stellte dann aber auch direkt ihr Comeback in Aussicht. «Die Jatcho-Familie wächst, ich kann es kaum erwarten, meine Reise und die rasche Rückkehr auf die Rennstrecke zu teilen», schrieb Atcho-Jaquier zu einem Bild, auf dem sie ihren Ehemann Arnaud umarmt und Ultraschallfotos in der Hand hat.

Zahlreiche Fans beglückwünschten die in Lausanne geborene Atcho-Jaquier in den Kommentaren unter dem am Mittwochabend veröffentlichten Beitrag. Blick.ch hatte zuerst darüber berichtet.