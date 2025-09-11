The Swiss voice in the world since 1935
Leichte Zunahme der Studierendenzahlen an der Universität Basel

Keystone-SDA

Für 12'890 Studierende und Doktorierende beginnt am kommenden Montag das Herbstsemester an der Universität Basel. Das sind 126 mehr als im Vorjahr.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Für 1630 Personen wird es das erste Semester auf Bachelorstufe sein, wie die Universität Basel am Donnerstag mitteilte. Das sind 51 weniger als im Vorjahr.

Gemäss der Uni Basel steht bereits heute fest, dass die Gesamtzahl Studierender und Doktorierender bis Ende Jahr auf über 13’000 steigen wird. So habe die Zahl der Einschreibungen gegenüber dem Vorjahr leicht zugenommen.

Auch auf Masterstufe haben die die Anmeldungen im Vergleich zum Vorjahr erneut stark zugenommen. Mit 561 Eintritten von Studierenden aus Schweizer und ausländischen Unis wurde bereits die Zahl der Eintritte vom Vorjahr (486) übertroffen, wie es weiter in der Mitteilung heisst.

21 Prozent aus Baselland, 15 Prozent aus Basel-Stadt

Von den Studierenden, die sich zu Semesterbeginn immatrikuliert haben, stammen gemäss Mitteilung 21 Prozent aus dem Kanton Basel-Landschaft, 15 Prozent aus Basel-Stadt, 14 Prozent aus den Kantonen Aargau und Solothurn und 23 Prozent aus der übrigen Schweiz.

Der Frauenanteil unter den Studierenden und Doktorierenden beträgt 59 Prozent. Die definitiven Zahlen werden erst im Dezember vom Bundesamt für Statistik veröffentlicht.

