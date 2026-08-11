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Leichter Besucherzuwachs zur Halbzeit des 79. Locarno Film Festival

Keystone-SDA

Das 79. Locarno Film Festival hat in der ersten Woche einen Besucherzuwachs im Vergleich zum Vorjahr von 1,6 Prozent verzeichnet. Die Mischung aus Thrillern, Komödien und zum Nachdenken anregenden Filmen auf der Piazza Grande überzeugte in der ersten Festivalhälfte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Um hohe Sicherheits- und Komfortstandards für das Publikum zu gewährleisten, sei die Gesamtkapazität der Piazza Grande, wie in den Vorjahren, von 8000 auf 6500 Plätze pro Abend reduziert worden, teilte das Filmfestival auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Dadurch falle die Gesamtzahl der Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Piazza Grande tiefer aus.

Einen der filmischen Höhepunkte bildete «Armony» am Donnerstag. Der begnadete Charakterdarsteller Valerio Mastandrea spielt einen einsamen Lastwagenfahrer, der nach dem Verschwinden seiner Schwester in die Rolle des Ersatzvaters rutscht und dabei sein Herz immer weiter öffnet. «Mai avere paura degli affetti» – «Niemals Angst vor Gefühlen haben», formulierte Regisseur Dario Albertini die Botschaft seines Films.

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