Leichter Vorsprung für Pfister nach Hearing bei den Grünliberalen

Keystone-SDA

Mitte-Bundesratskandidat Martin Pfister hat bei der Anhörung bei der GLP offenbar überzeugt. "Seine Position liegt näher an unserer als diejenige von Markus Ritter", sagte Fraktionschefin Corina Gredig (ZH). Eine Wahlempfehlung für Pfister sei das aber noch nicht.

(Keystone-SDA) Ihre Fraktion werde die Diskussion über eine allfällige Wahlempfehlung für die Nachfolge von Bundesrätin Viola Amherd in der nächsten Woche fortsetzen, sagte Gredig am Dienstagabend in Bern vor den Medien. «Wir haben noch nicht abgestimmt.» Pfister komme den Zielen der Grünliberalen aber näher als Ritter.

Ein Vorteil von Pfister sei seine Exekutiverfahrung, so Gredig. Dafür weise Ritter «in seinen Kerndossiers» grosse Kenntnisse aus.

Insgesamt hätten es beide Kandidaten «so weit gut gemacht», sagte die GLP-Fraktionschefin weiter. Ihre Fraktion habe die Kandidaten auf Herz und Nieren geprüft.