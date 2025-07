Lena Dunham seit Jahren nüchtern: «Das Richtige für mich»

US-Schauspielerin Lena Dunham ("Girls") hat nach eigenen Worten seit langer Zeit keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken. "Nüchtern zu sein bedeutet für mich dasselbe wie Vegetarierin zu sein: Es ist das Richtige für mich", sagte die 39-Jährige im Podcast "Not Skinny But Not Fat".

(Keystone-SDA) Demnach trinke sie seit etwa acht Jahren nicht mehr. «Wenn du in meiner Gegenwart Fleisch essen oder dich betrinken willst, ist das völlig in Ordnung», sagte Dunham. Aber für sie, für die Klarheit, die sie brauche, um ihr Leben zu leben, für ihre Gesundheit und für ihre ganz persönliche Art, durch diese Welt zu gehen, sei es das Richtige.

Dunham ist vor allem als Schöpferin und Protagonistin der HBO-Serie «Girls» um vier junge Frauen und ihre Alltagsprobleme in New York bekannt. In dieser Woche startet ihre neue Serie «Too Much» auf Netflix über eine überarbeitete Frau in New York, die nach einer Trennung von ihrem Freund nach London zieht.