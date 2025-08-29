Lenker landet mit Auto in Holderbank SO im Bach
Ein 29-jähriger Autolenker ist bei einem Selbstunfall am frühen Freitagmorgen in Holderbank SO mittelschwer verletzt worden. Er hatte die Kontrolle über sein Auto verloren. Die Fahrt endete im Bachbett. Der Lenker hatte nach Polizeiangaben keinen gültigen Führerausweis.
(Keystone-SDA) Der Unfall geschah gegen 4 Uhr, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte. Der 29-Jährige kam demnach auf der Baslerstrasse im Kurvenbereich von der Strasse ab und geriet ins angrenzende Wiesland.
Weiter kollidierte das Auto nach rund 60 Metern frontal mit einem Baum und kam schliesslich im Augstbach zum Stillstand. Angehörige der Feuerwehr mussten den Lenker bergen, wie die Polizei berichtete. Der Rettungsdienst transportiere den Mann in ein Spital.
Während den umfangreichen Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Baslerstrasse nur einspurig befahrbar. Das Auto ist schrottreif.