The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Lenker landet mit Auto in Holderbank SO im Bach

Keystone-SDA

Ein 29-jähriger Autolenker ist bei einem Selbstunfall am frühen Freitagmorgen in Holderbank SO mittelschwer verletzt worden. Er hatte die Kontrolle über sein Auto verloren. Die Fahrt endete im Bachbett. Der Lenker hatte nach Polizeiangaben keinen gültigen Führerausweis.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall geschah gegen 4 Uhr, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte. Der 29-Jährige kam demnach auf der Baslerstrasse im Kurvenbereich von der Strasse ab und geriet ins angrenzende Wiesland.

Weiter kollidierte das Auto nach rund 60 Metern frontal mit einem Baum und kam schliesslich im Augstbach zum Stillstand. Angehörige der Feuerwehr mussten den Lenker bergen, wie die Polizei berichtete. Der Rettungsdienst transportiere den Mann in ein Spital.

Während den umfangreichen Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Baslerstrasse nur einspurig befahrbar. Das Auto ist schrottreif.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft