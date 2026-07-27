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Lenkerin überschlägt sich mit Auto in Abtwil AG

Keystone-SDA

Eine 23-jährige Lenkerin hat am Sonntagabend in Abtwil AG die Kontrolle über ihr Auto verloren. Dieses überschlug sich und prallte gegen einen Lichtschacht. Die Lenkerin erlitt gemäss Polizeiangaben leichte Verletzungen und musste ins Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Vom Kurs ab kam die 23-Jährige kurz vor 23.30 Uhr auf der Sinserstrasse, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte. Die Polizei klärt die genaue Unfallursache ab. Aufgrund des Spurenbilds stehe ein Sekundenschlaf als Ursache im Vordergrund, hiess es.

Die Kantonspolizei nahm der 23-Jährigen den Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamts vorläufig ab.

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