Lenkerin fährt in Stans NW mit drei Promille in Polizeikontrolle
Eine stark alkoholisierte Autofahrerin ist am Montagabend in Stans NW von der Kantonspolizei Nidwalden angehalten worden. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von annähernd drei Promille. Den Führerausweis musste sie abgeben.
(Keystone-SDA) Zudem wurde sie an die Staatsanwaltschaft verzeigt, hiess es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Nidwalden vom Dienstag. Die Lenkerin war durch unsichere Fahrweise aufgefallen.
Ihr Auto wies Fahrzeugschäden auf, die auf mehrere Verkehrsunfälle hindeuteten. Entsprechende Ermittlungen laufen.