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Lenkerin fährt in Würenlos AG in Fast-Food-Lokal

Keystone-SDA

Eine 42-jährige Autolenkerin ist am Sonntagnachmittag auf dem A1-Rastplatz bei Würenlos AG frontal in die Fassade eines Fast-Food-Lokals gefahren. Eine Person im Innern des Lokals erlitt leichte Verletzungen am Fuss.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Die weiteren Gäste im Lokal konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte. Die Autolenkerin sei unverletzt geblieben.

Zum Selbstunfall beim Rastplatz, umgangssprachlich bekannt als «Fressbalken», kam es kurz nach 16.00 Uhr. Die Lenkerin wollte eigentlich ihr Fahrzeug parken, wie die Polizei berichtete. Nach ersten Erkenntnissen habe sie beim Manöverieren das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt.

Die Fassade des Gebäudes wurde gemäss Polizeiangaben stark beschädigt – und auch das Auto wurde beschädigt.

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