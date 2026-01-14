Lenkerin kollidiert auf der A2 in Hergiswil NW mit Aufpralldämpfer

Am Mittwochmorgen hat eine Fahrzeuglenkerin auf der Autobahn A2 bei Hergiswil NW einen Selbstunfall verursacht und sich dabei verletzt. Die Autobahn Richtung Luzern musste für längere Zeit gesperrt werden.

Gemäss der Nidwaldner Kantonspolizei kollidierte die 61-jährige Lenkerin um 05.45 Uhr vor dem Kirchenwaldtunnel mit dem Aufpralldämpfer, welcher die Ausfahrt von den Fahrstreifen auf der Autobahn trennt. Durch den Aufprall wurde ihr Auto auf die Fahrbahn geschleudert. Sie musste laut Communiqué in ein Spital gebracht werden.

Laut Polizeiangaben ist der Sachschaden «beträchtlich». Für die Bergungs- und Reparaturarbeiten wurde die A2 in Fahrtrichtung Norden gesperrt, der Verkehr wurde über Stans-Nord umgeleitet, wie es weiter hiess. Die Kantonspolizei Nidwalden untersucht die Unfallursache.