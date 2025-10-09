Letzte Bauetappen beim Kreisel Schächen in Schattdorf UR starten

Keystone-SDA

In Schattdorf UR beginnen am 20. Oktober die letzten Arbeiten beim Kreisel Schächen. Die Arbeiten stehen im Zusammenhang mit der Umfahrungsstrasse (Wov), die südlich von Altdorf die West- und Ostseite des Reusstals verbindet.

(Keystone-SDA) Die Arbeiten sollen in zwei Etappen erfolgen, wie die Urner Baudirektion am Donnerstag mitteilte. Zunächst werde die Fahrspur Richtung Kreisel Schächen erneuert. Die Dorfstrasse nach Schattdorf könne somit neu direkt via Kreisel befahren werden. Diese Arbeiten sollen voraussichtlich Ende Oktober abgeschlossen sein.

Danach folgt der Abschnitt zwischen der Dorfstrasse und der Zahnarztpraxis. Während der Bauzeit kommt es zu einspurigen Verkehrsführungen und Sperrungen, insbesondere bei der Zahnarztpraxis und dem Restaurant Grüner Wald. Fusswege blieben zugänglich, hiess es weiter. Diese Arbeiten sollen am 3. November starten und rund zehn Tage dauern.

Ab Mitte November 2025 gilt beim Kreisel das definitive Verkehrsregime. Dann ist die Einfahrt Gotthardstrasse wieder offen, und es gilt erneut Tempo 50.

In der ersten Bauphase war die Gotthardstrasse ab der Grünenwaldstrasse gesperrt, der Verkehr wurde über die Dorfstrasse umgeleitet. Dadurch habe der Verkehr im Dorf Schattdorf zugenommen, teilte die Baudirektion mit. In der letzten Bauphase sei keine Umleitung mehr nötig.