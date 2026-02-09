Libanon: Drei Tote bei israelischem Drohnenangriff

Keystone-SDA

Bei einem israelischen Drohnenangriff im Libanon sind nach dortigen Angaben mindestens drei Menschen getötet worden, darunter ein Kind. Das libanesische Gesundheitsministerium bestätigte den Angriff in der Küstenstadt Tyros im Süden des Landes. Israels Armee teilte mit, der Angriff sei eine Antwort auf "die wiederholten Verstösse der Hisbollah gegen die Bedingungen der Waffenruhe".

2 Minuten

(Keystone-SDA) Das israelische Militär hat eigenen Angaben zufolge ein Mitglied der libanesischen Hisbollah-Miliz ins Visier genommen. Ahmed Ali Salami, den Israels Armee als Artilleriechef der Hisbollah in der Gegend bezeichnete, sei getötet worden. Der Armee sagte weiter, ihr seien Berichte bekannt, dass auch unbeteiligte Zivilisten ums Leben gekommen seien. Sie bedaure jegliches Leid für Unbeteiligte. Das Militär habe vor dem Angriff Schritte unternommen, um die Zivilbevölkerung zu schonen, hiess es. Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Der Vorfall werde untersucht, hiess es weiter.

Israel und die Hisbollah-Miliz im Libanon führten zuletzt bis Ende 2024 Krieg gegeneinander, im November 2024 trat eine Waffenruhe in Kraft. Dieser Vereinbarung zufolge soll unter anderem die vom Iran unterstützte Miliz entwaffnet werden. Ende vergangenen Jahres lief eine wichtige Frist dafür allerdings aus. Israels Armee greift trotz der geltenden Waffenruhe fast täglich Ziele im Libanon an und begründet die Angriffe damit, dass die Miliz wieder aufrüste und gegen die Vereinbarung verstosse.

Nach offiziellen libanesischen Angaben wurden seit Inkrafttreten der Waffenruhe mehr als 300 Menschen im Libanon durch israelische Angriffe getötet. Den Vereinten Nationen zufolge waren mehr als 100 davon Zivilisten.