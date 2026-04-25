Libanon: Tote bei Angriffen der israelischen Armee

Keystone-SDA

Im Libanon hat es trotz Waffenruhe libanesischen Angaben zufolge wieder einen tödlichen israelischen Angriff gegeben. Vier Menschen seien in einem Ort nahe der Grenze zu Israel getötet worden, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit. Demnach traf Israels Armee einen Lastwagen sowie ein Motorrad. Die Umstände des Vorfalls waren zunächst unklar. Auch über die Identität der Opfer wurde zunächst nichts bekannt. Das israelische Militär äusserte sich auf Anfrage zunächst nicht zu dem Vorfall.

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(Keystone-SDA) Israels Armee hatte zuvor erneut Einwohner etlicher Orte im Süden des Nachbarlandes davor gewarnt, dorthin zurückzukehren.

Die kürzlich verlängerte Feuerpause zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz bleibt brüchig. Beide Seiten werfen sich Verstösse gegen das Abkommen vor. Immer wieder gibt es gewaltsame Zwischenfälle und Angriffe. Israelische Soldaten sind weiterhin im Südlibanon stationiert. Die israelische Armee darf sich laut der aktuellen Waffenruhe-Vereinbarung gegen geplante, unmittelbar bevorstehende oder andauernde Angriffe verteidigen, soll aber «offensive» Einsätze gegen Ziele im Libanon unterlassen.