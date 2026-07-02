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Liechtenstein schränkt Wasserentnahme für Landwirtschaft ein

Keystone-SDA

Das Amt für Umwelt in Liechtenstein hat Einschränkungen bei der Wasserentnahme zur Bewässerung von landwirtschaftlichen Kulturen beschlossen. An einigen Fliessgewässern sind ab sofort keine Wasserentnahmen mehr erlaubt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Neu betroffen sind gemäss einer Mitteilung vom Donnerstag die Esche sowie der Scheidgraba inklusive sämtlicher Zuflüsse. Das gleiche gilt für den Spiersbach inklusive Zuflüsse bis Mündung Möhlibach.

«Bei diesen Gewässern ist die Wasserführung nochmals deutlich zurückgegangen und in flachen Streckenabschnitten hat sich dieFliessgeschwindigkeit stark reduziert. Dadurch steigen auch dieWassertemperaturen an, was insbesondere für Fische ein zusätzlicher Stressfaktor bedeutet», begründet das Amt für Umwelt die Massnahme. In den kommenden Tagen seien ausserdem keine ausreichendenNiederschläge zu erwarten und der kürzliche Regen reiche nicht aus, um die Situation nachhaltig zu entspannen.

Bereits bestehende Sperrungen gelten für den Oberaubach, den Kappelebach und den Schmettakanal bis Einmündung Spiersbach.

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