Lieferwagen überfährt Hund in Littau LU

Keystone-SDA

Ein Lieferwagen hat am Montagabend in Littau LU einen Hund überfahren. Das schwerverletzte Tier biss noch das Mädchen, das mit ihm unterwegs war, und musste eingeschläfert werden. Der Lieferwagen fuhr ohne anzuhalten weiter, teilte die Luzerner Polizei am Freitag mit.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich auf der Cheerstrasse, beim Fussgängerstreifen neben der Einmündung der Grubenstrasse. Der Lieferwagen kam von der Grubenstrasse her und hielt beim Fussgängerstreifen nicht an. Das Mädchen wich ihm aus, der Hund wurde erfasst.

Zum Hundebiss kam es dann, als sich das Mädchen um das Tier kümmern wollte. Das Mädchen wurde in ärztliche Behandlung gebracht.

Die Polizei ist weiterhin auf der Suche nach dem Lenker oder der Lenkerin des Lieferwagens.