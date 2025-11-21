Lieferwagen brennt im A13-Tunnel bei Zillis GR

Keystone-SDA

Ein Lieferwagen ist am Donnerstagabend auf der Autostrasse A13 in Brand geraten. Im Bargias-Tunnel musste der Fahrer deshalb anhalten. Der Lieferwagen brannte im Tunnel weitgehend aus. Verletzt wurde niemand.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Lieferwagenfahrer versuchte mit einem Feuerlöscher den Brand einzudämmen, was ihm teilweise gelang, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag mitteilte. Die mit mehreren Einsatzfahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Ein mitgeführter Anhänger sowie ein darauf transportiertes Auto blieben unbeschädigt. Während gut zwei Stunden wurde der Verkehr über die Hauptstrasse umgeleitet.